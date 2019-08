Demenza, rischi maggiori per chi soffre di ipertensione a 30 anni

Gli esperti dell’University College di Londra spiegano che per ridurre il rischio di demenza nella terza età è molto importante tenere sotto controllo la pressione del sangue tra i 30 e i 40 anni. Durante uno studio sul tema, i cui risultati sono stati descritti sulla rivista specializzata Lancet Neurology, i ricercatori britannici hanno monitorato nel corso dei decenni le condizioni di salute di 500 persone nate nel 1946. A ogni partecipante è stata misurata la pressione a intervalli regolari a partire dai 36 anni. Quando i membri del campione hanno compiuto 70 anni, i ricercatori li hanno sottoposti a una risonanza del cervello, finalizzata a verificare l’eventuale restringimento dell’organo, classico segno premonitore della demenza.

Il legame tra pressione alta e demenza

Analizzando i risultati, gli autori dello studio hanno osservato che l’eventuale aumento dei valori di pressione arteriosa tra i 36 e i 43 anni è associato a un maggiore restringimento del cervello. Nei prossimi anni, i partecipanti verranno monitorati per verificare l’effettivo sviluppo della demenza. Jonathan Schott, uno degli autori della ricerca, spiega che l’ipertensione tra i 43 e i 53 anni è associata anche a un maggior rischio di danni ai vasi sanguigni, noti come ‘mini ictus’. "La pressione, anche nei 30, può avere un effetto deleterio sul cervello quattro decenni dopo”, chiarisce l’esperto. “Il monitoraggio e gli interventi per massimizzare la salute cerebrale negli anziani devono essere iniziati almeno nella mezza età", conclude Schott.

Lo studio della Johns Hopkins University

I risultati dello studio sembrano confermare le conclusioni raggiunte dai ricercatori della Johns Hopkins University al termine di un’altra ricerca sul tema. Gli esperti hanno analizzato 4.700 persone per 25 anni: in questo periodo hanno scoperto che chi soffre di ipertensione arteriosa sia durante la mezza età sia nel corso della vecchiaia ha il 49% in più di probabilità di sviluppare la demenza senile rispetto a chi gode di una migliore condizione di salute cardiovascolare.