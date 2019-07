Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Un caso di dengue è stato riscontrato a Bologna e nello specifico ha riguardato il quartiere Porto Saragozza. Immediatamente il Comune della città ha attivato tutta una serie di misure per la profilassi.

Attivate le pratiche di disinfestazione

Il virus, importato da un Paese del sud-est asiatico come si legge nell’ordinanza sindacale, è stato subito isolato. Gli esperti si sono già attivati per consentire la massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre, protagonista dell’infezione. Per farlo sono state attivate le pratiche di disinfestazione tramite rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. Come ricorda una nota apparsa sul sito del Comune di Bologna, la dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia per l’uomo è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Tra i consigli che vengono segnalati ai soggetti privati per prevenire ogni problematica, c’è quello di a trattare con specifici prodotti larvicidi i pozzetti e i tombini di raccolta delle acque piovane, di eliminare l’acqua dai sottovasi e di non lasciare secchi o contenitori con l’apertura rivolta verso l’alto, evitando in questo modo ristagni idrici che possono essere oggetto di sviluppo larvale della zanzara tigre.

Il problema dengue in Brasile

L’allarme dengue, di recente, è stato diffuso anche in Brasile. Qui, secondo il ministero della Salute locale, le morti negli ultimi sei mesi sono aumentate del 163% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In tutto le persone decedute a causa della malattia dal 30 dicembre all'8 giugno sono state 366. Gli esperti del dicastero brasiliano hanno registrato inoltre un totale di 1,1 milioni di probabili casi di dengue, con un aumento del 561% rispetto ai primi sei mesi del 2018. A certificare l’allarme, il caso dello stato di Minas Gerais che lo scorso maggio aveva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa del moltiplicarsi di casi legati alla malattia.