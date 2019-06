Floodlight Open, l’applicazione che monitora la sclerosi multipla

In soccorso ai pazienti con sclerosi multipla arriva Floodlight Open, la nuova piattaforma utile per monitorare gli sviluppi della patologia e per aiutare la ricerca.

L'applicazione, presentata allo Spazio Edit di Milano, rientra nella campagna #NuovaLuceSullaSm promossa da Roche ed è solo il punto di partenza di un ambizioso progetto che mira a rivoluzionare il rapporto tra medici e pazienti, con l’obiettivo di realizzare strumenti pratici per migliorare la vita delle persone che convivono con questa patologia cronico-infiammatoria imprevedibile, spesso difficile da monitorare e da misurare.

Permette di monitorare le funzionalità cognitive e motorie dei pazienti

Floodlight Open, tramite il proprio smartphone, permette di monitorare quotidianamente la capacità di eseguire compiti semplici, grazie a delle attività utili per comprendere gli effetti della sclerosi multipla sul cervello, sulle mani e in generale sul corpo. I risultati degli esercizi, ideati da personale esperto specializzato sulla patologia, vengono raccolti in tempo reale, resi anonimi e analizzati dai medici che rientrano nel progetto.

"La sclerosi multipla ha, nella maggior parte dei casi, un esordio tra i 20 e i 40 anni ed oggi, queste generazioni, sono perfettamente a proprio agio con smartphone e strumenti digitali”, ha spiegato Luigi Lavorgna, neurologo dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e coordinatore del team Digital technology, web e social media della Società italiana di neurologia.

Obiettivo: più conoscenze e nuove cure

Una forte adesione al progetto, potrà permettere ai medici e agli scienziati di iniziare a delineare un quadro più accurato della realtà in cui vivono le persone con sclerosi multipla. Sarà fondamentale, in futuro, anche per migliorare l’assistenza medica dei pazienti e per sviluppare nuove terapie.

Monitorare quotidianamente la salute, può aiutare le persone affette da sclerosi multipla a comprendere e a razionalizzare i cambiamenti che avvengono nel proprio corpo ed è un utile strumento per aiutare la ricerca, ambendo a nuove e migliori cure.

“Un giorno, nemmeno troppo lontano, potrebbe permettere a noi medici di avere a disposizione uno strumento valido e contemporaneo nella gestione del paziente”, spiega Lavorgna.