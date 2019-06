Bambini più felici e più bravi a scuola con il pisolino pomeridiano

Tra compiti, sport e ore dedicate al gioco, i bambini rinunciano spesso e volentieri al pisolino pomeridiano, considerato in molti casi non necessario persino dai genitori. In realtà, una pennichella nel bel mezzo della giornata offre molteplici vantaggi, migliorando l’umore, l’energia e le prestazioni scolastiche dei figli. Questo almeno è quanto suggerito da una recente ricerca condotta dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania e dell’Università della California, che hanno monitorato il comportamento di circa 3000 piccoli studenti per verificare gli effetti del riposo durante il giorno, giungendo a una semplice conclusione: più i bimbi dormono, più i benefici ottenuti risultano visibili.

Bambini, i benefici del riposo durante il giorno

Sebbene precedenti studi avessero già sottolineato i potenziali effetti positivi di una breve dormita pomeridiana, poco riposo e sonnolenza durante il giorno sono tutt’oggi problemi che affliggono circa il 20% di tutti i bambini, come spiegato da Jianghong Liu, autore principale della ricerca pubblicata sulla rivista Sleep. Così, per la prima volta, i ricercatori hanno monitorato durata e frequenza della pennichella in 2928 bimbi statunitensi, seguendoli dai 10 ai 12 anni e ottenendo informazioni dettagliate sul loro rendimento a scuola e su aspetti relativi al fisico e alla psicologia. Secondo Adrian Renn, coautore dello studio, “i bambini che riposavano il pomeriggio per tre volte a settimana hanno mostrato un aumento del 7,6% nelle performance scolastiche una volta raggiunto il sesto anno (la prima media in Italia)”.

Pisolino da inserire negli orari scolastici

I benefici di un riposo pomeridiano costante risultavano più visibili nei bimbi più grandi, quindi a 12 anni, e riguardavano in particolare le prestazioni offerte a scuola, confermate anche da informazioni ottenute dai professori. Tuttavia, più in generale, dedicare più tempo al sonno durante il giorno portava i bambini a essere più felici e grintosi, migliorando inoltre il comportamento e persino il QI. Secondo Liu, i risultati ottenuti potrebbero fornire una valida alternativa alla proposta dei pediatri di ritardare l’inizio delle lezioni, poiché “implementare il pisolino pomeridiano non costa nulla” e aiuterebbe oltretutto a “ridurre il tempo passato di fronte a uno schermo”. In attesa di nuovi studi che ribadiscano i benefici di questa pratica, l’obiettivo dei ricercatori è quello di divulgare informazioni preziose che possano aiutare a contrastare l’eccessiva sonnolenza nei giovani.