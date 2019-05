Cosmetici e makeup fai da te: allarme del SIME sui video tutorial

Uno dei temi al centro del 40esimo congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), che dal 17 al 19 maggio riunirà a Roma 3000 esperti provenienti da tutta Italia, è l’uso dei cosmetici preparati in casa, spesso creati seguendo i tutorial presenti in vari blog e canali YouTube. Secondo i medici estetici, questi prodotti di bellezza fai da te sono potenzialmente tossici e possono incrementare il rischio di reazioni allergiche. Le blogger e le youtuber che spiegano come preparare smalti, lucidalabbra e creme per il corpo rigorosamente ‘green’ sono note come ‘spignattatrici’ e sono molto popolari tra le giovanissime. L’idea di rinunciare ai prodotti più costosi e nocivi per l’ambiente e preparare in casa delle alternative ecosostenibili potrebbe sembrare innocua, ma secondo gli esperti riuniti a Roma non è così.

Le inside nascoste dietro ai cosmetici preparati in casa

"In realtà, questi mix possono creare reazioni di tipo allergico”, spiega Emanuele Bartoletti, presidente di Sime. “I rischi dipendono dall’origine delle sostanze, spesso non certificata, e dalla loro miscelazione, perché non tutte sono compatibili fra loro. Infine, non vanno sottovalutati i problemi legati a una conservazione errata dei prodotti e il rischio di contaminazione batterica”. Alexia Ariano, avvocato esperto in materia, spiega che “il fenomeno delle ‘spignattatrici’ nasce da Internet, ma ha dietro le aziende, che da un lato hanno creato dei prodotti 'assemblabili' dal consumatore e, dall'altro, hanno esasperato l'interesse per il 'green', usando strategie di marketing". L’avvocato sottolinea che chi regala ad altre persone dei cosmetici preparati in casa rischia delle conseguenze penali, perché mette a rischio la sicurezza altrui. “Occorre una seria riflessione sulle insidie nascoste nel mercato cosmetico fai-da-te”, conclude Ariano. Bartoletti spiega che i cosmetici sono ormai talmente complessi da poter quasi essere paragonati a dei farmaci ed è per questo motivo che la cute deve essere studiata con attenzione da un esperto prima di prescriverne uno.