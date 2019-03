YouTube, Storie sempre più simili a Instagram e Snapchat

Su YouTube sono state aggiungete nuove funzioni alle Storie, che stanno diventando sempre più simili a quelle di Instagram e Snapchat. Un’integrazione ancora in fase di sperimentazione, per ora disponibile unicamente per gli account con più di 10mila iscritti.

Gli utenti più popolari possono divertire il proprio pubblico postando brevi video e immagini divertenti, con nuovi filtri a realtà aumentata, quali quelli che adornano il volto con occhiali stravaganti o accessori alla moda.

Storie con nuovi filtri a realtà aumentata

Proprio come su Instagram e Snapchat, anche su YouTube, è stata aggiunta la possibilità di indossare virtualmente maschere spiritose, sfoggiando delle orecchie da gatto, corone da vero ‘re dei social’.

L’integrazione è permessa grazie al sistema di Intelligenza artificiale di Google, usufruibile anche sugli smartphone meno tecnologici, come quelli sprovvisti dei sensori per il riconoscimento facciale.

Probabilmente, in futuro, i filtri con realtà aumentata saranno disponibili anche per gli account con meno iscritti.

Chi ha inventato le Storie?

Il social che ha introdotto per primo questo innovativo modo di comunicare con i propri amici, che dilaga ampiamente tra i giovani, è Snapchat. Prontamente le Storie si sono diffuse tra le più note applicazioni di messaggistica e piattaforme social. Adottate da Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, Skype, Airbnb e Match, sono successivamente approdate su YouTube.

Prima delle Storie, nel 2017, su YouTube esisteva Reels, una funzione similare che permetteva ai canali con più di 10mila iscritti di postare brevi clip in verticale.

La nota piattaforma web ha successivamente sostituito le Reels con le Storie, che vantano un nome più immediato e riconoscibile, e ha esteso a tutti gli utenti la possibilità di realizzare dei mini video e immagini personalizzati. Tutti i canali presenti sulla piattaforma video, da quel momento, possono postare Storie divertenti adornate con adesivi, canzoni, scritte e filtri personalizzati.