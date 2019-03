Il segreto del buonumore è la gentilezza verso gli altri

Per scacciare il cattivo umore non serve altro che la gentilezza. Essere cordiali con gli altri sarebbe un’ottima strategia per essere più felici e un’ottimo alleato contro l’ansia e i sentimenti negativi. A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori della Iowa State University che ha indagato gli effetti di alcuni comportamenti comunemente associati al buonumore.

Test su un gruppo di studenti

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Happiness Studies, i ricercatori hanno condotto un test su un campione di studenti.

Nello specifico, hanno chiesto loro di passeggiare per 12 minuti attorno a un edificio, osservando con attenzione le persone che incontravano per strada e adottando uno di quattro specifici comportamenti in grado di migliorare il benessere personale. A un gruppo di studenti è stato chiesto, passeggiando, di desiderare che gli altri cittadini fossero felici, mettendo in pratica la cosiddetta strategia della ‘gentilezza amorevole’. Un’altra porzione del campione doveva concentrarsi per cercare di capire la tipologia di legame che connetteva due o più perone che in quel momento stavano condividendo la passeggiata. A un terzo gruppo, invece, è stato chiesto di applicare la strategia del ‘confronto sociale verso il basso’, ovvero di analizzare gli altri pensando a come essere migliori delle persone osservate. La restante parte degli studenti doveva compiere un lavoro di analisi, osservando i vestiti, il trucco e gli accessori indossati dagli altri cittadini.

Essere gentili con gli altri aumenta la felicità

Gli esperti, comparando il grado di buonumore di ogni studente, prima e dopo il test, sono riusciti a rilevare che coloro ai quali è stato chiesto di essere gentili con gli altri, sperando nella loro felicità, ne hanno risentito positivamente sul buonumore in misura maggiore rispetto agli altri.

"Andare in giro e offrire gentilezza agli altri nel mondo riduce l'ansia e aumenta la felicità e le sensazioni di connessione sociale. È una strategia semplice che non richiede molto tempo e che puoi mettere nelle tue attività quotidiane”, spiega Douglas Gentile, insegnante di psicologia nell'ateneo americano e coordinatore della ricerca.