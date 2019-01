Depressione, negli anziani può essere causata dalla perdita dell’udito

Un recente studio condotto dalla Columbia University di New York ha dimostrato che negli anziani la progressiva perdita dell’udito è spesso associata a un maggiore rischio di sviluppare un disturbo depressivo. Per diminuire le probabilità di contrarre la patologia, gli studiosi consigliano di effettuare dei controlli periodici della capacità uditiva e di sottoporsi a degli eventuali trattamenti, se necessario. Spesso le persone della terza età tendono a sottovalutare i problemi all’udito, esponendosi così a dei rischi che potrebbero essere facilmente evitati.

Per giungere a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato i dati di 5.239 persone con più di 50 anni. Durante lo studio, è emerso che i partecipanti con una lieve perdita dell’udito avevano quasi il doppio delle probabilità di avere dei sintomi di depressione clinicamente significativi rispetto agli altri.

La perdita dell’udito e la depressione

Nei casi in cui la perdita dell’udito era particolarmente grave i partecipanti avevano una possibilità 4 volte maggiore rispetto alla media di avere dei sintomi depressivi. "E' comprensibile che la perdita dell'udito possa contribuire a sintomi depressivi: le persone con problemi di udito hanno difficoltà a comunicare e tendono a diventare più socialmente isolate, e l'isolamento sociale può portare alla depressione", spiega Justin S. Golub, uno dei ricercatori che ha condotto le analisi alla base dello studio.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Jama Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

La necessità di ulteriori studi sul tema

Secondo i ricercatori, la perdita di udito legata all’età è la terza condizione cronica più comune negli anziani e può incrementare il rischio di altri disturbi, come il deterioramento cognitivo e la demenza. Per quanto significativi, i risultati dello studio condotto dal team di ricerca della Columbia University non bastano da soli a dimostrare che la perdita di udito possa causare la depressione. “Per confermalo ufficialmente saranno necessari ulteriori ricerche”, spiega Golub.