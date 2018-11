L’autoironia aiuta a vivere un rapporto di coppia migliore

Per godere di una relazione sana ed equilibrata col proprio partner è importante avere un po’ di senso dell’umorismo e accettare, talvolta, di essere bonariamente presi in giro. Lo indica uno studio svolto dai ricercatori della Martin Luther University Halle-Wittenberg, in Germania. Secondo gli scienziati tedeschi, il segreto alla base di un rapporto di coppia di successo è il senso dell’umorismo. Scherzare e ridere assieme al partner rafforza la relazione e incrementa il senso di appagamento.

Tutti i risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Research in Personality.

L’importanza dell’autoironia

Gli autori dello studio sostengono che la capacità di ridere assieme al proprio partner è importante, ma lo è ancora di più l’autoironia. Chi accetta di essere un pochino sbeffeggiato dalla persona che ama è solitamente in grado di vivere meglio il rapporto di coppia. Naturalmente, nella relazione ideale entrambi i partner devono essere liberi di prendersi bonariamente in giro a vicenda senza temere scatti d’ira o lunghe litigate. La ricerca ha evidenziato che alcune persone non amano questo tipo di scherzi e tendono ad associarli alla derisione. Altre amano stare al centro dell’attenzione e provocare intenzionalmente situazioni in grado di divertire chi li circonda.

Il divertimento in coppia

Per condurre lo studio sono state intervistate online 154 coppie eterosessuali. Durante ogni sessione di domande e risposte, a ognuno dei partner è stato chiesto di rispondere a dei quesiti riguardanti la relazione, focalizzandosi prevalentemente sul loro gradimento dei momenti divertenti trascorsi in compagnia. In una fase successiva le risposte dei membri delle coppie sono state messe in relazione e analizzate. I risultati hanno evidenziato che i partner dotati di una buona dose di autoironia godono di una maggiore sintonia e di una vita sessuale più appagante. Chi soffre di gelotofobia, la paura di essere deriso, vive generalmente delle relazioni più insoddisfacenti.