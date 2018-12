Un avatar calcola le calorie consumate mentre si cammina

Gli umani adottano istintivamente l’andatura che richiede il minor dispendio di energia possibile. Questa alterazione viene inconsciamente realizzata dalla mente e prevede continue modifiche della lunghezza del passo e della distanza da terra nel sollevamento dei piedi. Le attuali applicazioni, presenti sul mercato, basandosi su parametri convenzionali, spesso e volentieri non riescono a delineare esattamente il consumo calorico effettivo derivante da una passeggiata. I ricercatori del laboratorio di Biorobotica del Politecnico di Losanna, per ovviare a questo inconveniente, hanno ideato una app, gratuitamente disponibile su internet, che è in grado di monitorare con precisione l’energia bruciata grazie all’impiego di un software sofisticato.

Come funziona la app

Salman Faraji e il suo team hanno inserito nell’applicazione un avatar, dotato di un busto con gambe e braccia, che può essere facilmente modificato in base alle caratteristiche individuali. Gli utenti possono, infatti, inserire i loro dati personali, quali il peso e l’altezza, ma anche alcune particolari condizioni del terreno, come la pendenza. È possibile inoltre, aggiungendo la massa, simulare una spinta o altre interazioni con dei soggetti esterni. Le calorie consumate vengono monitorate in tempo reale ogniqualvolta si apportano delle modifiche.

“Se l’obiettivo è quello di dimagrire, la app è in grado di individuare una serie di movimenti con un alto costo metabolico”, ha spiegato Amy Wu, coautore dello studio.

Il software sofisticato e i suoi possibili impieghi

Lo studio degli specialisti si è incentrato su un software originariamente creato per studiare i meccanismi della passeggiata nei robot con sembianze umane. Questo strumento sofisticato, grazie all’impiego di un avatar, è in grado di stilare una corretta previsione dell’energia consumata adottando otto diversi stili di andatura. Il software vanta un numero enorme di potenziali applicazioni, che riguardano soprattutto il campo medico e sanitario. Questo sistema, come suggerisce Amy Wu, potrebbe essere impiegato, per esempio, per selezionare il miglior design per un esoscheletro o una protesi personalizzata, al fine di ridurre radicalmente lo sforzo dell'utente nel loro utilizzo.