L'allarme dei bagnini, figli in pericolo: genitori distratti dagli smartphone

I bagnini della German Lifeguard Association (DLRG), l'organizzazione che conta 40.000 volontari operanti nelle spiagge tedesche, nei laghi e sulla costa, lanciano un allarme rivolto ai genitori: più di 300 persone, come riportato dal The Guardian, hanno perso la vita nelle acque tedesche.

Il numero crescente degli annegamenti infantili, stando a quando affermano i bagnini, sarebbe da imputare alla disattenzione dei genitori, la cui concentrazione è focalizzata principalmente sugli smartphone.

“Quando i figli e i nipoti sono in acqua, è opportuno riporre lo smartphone in un luogo sicuro e tenere sotto controllo i bambini”, le parole di Achim Wiese, portavoce della DLRG. Peter Harzheim della federazione tedesca dei supervisori di piscine ha invece dichiarato che, spesso e volentieri, gli adulti sono fermamente convinti che portare i propri figli a giocare in vasca equivalga ad accompagnarli all’asilo, aggiungendo: “È triste che i genitori si comportino così negligentemente nell’era degli smartphone”.

La colpa è anche della scuola?

Le associazioni tedesche dei bagnini hanno inoltre mosso un'accusa al sistema scolastico, sostenendo che non dedichi sufficientemente attenzione all’educazione di studenti e genitori. Le lezioni di nuoto, a detta della DLRG, dovrebbero essere obbligatorie sin dalla tenera età. La colpa sembra inoltre ricadere, sia sui tagli al bilancio, che spesso e volentieri costringono le piscine ad accorciare i tempi di apertura, che al poco tempo libero dei genitori, che negli ultimi anni si vedono costretti a lavorare a tempo pieno. I dati evidenziati dalla German Lifeguard Association rilevano che sono stati più di 20 i bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno perso la vita nelle acque tedesche, mentre arriva a 40 il numero dei decessi dei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. “A molte persone manca la giusta conoscenza su come comportarsi in acqua: i bambini non sanno praticamente nulla circa le temperature e le correnti presenti nei mari e nei laghi”, sottolinea Axel Dietrich della DSV ai media tedeschi.

In Italia, secondo l’Iss, avvengono in media 400 casi di annegamento all’anno, 20 dei quali riguarderebbero proprio i bambini.