Avere un gatto può migliorare la salute delle persone

Su internet i gatti sono delle vere e proprie star. Foto e video di questi animali domestici vengono pubblicate senza sosta su Facebook e sugli altri social media e col tempo alcuni mici, come il simpatico Grumpy Cat, sono diventati famosissimi. A tutti i fan di questi animali farà piacere scoprire che una ricerca scientifica pubblicata su ScienceDirect ha confermato che convivere con un felino può migliorare l'umore e tenere lontane le emozioni negative, migliorando così la salute mentale delle persone.

La capacità dei gatti di rendere i padroni più calmi e felici può spiegare la popolarità dei Cat Café, i locali in cui è possibile concedersi una bevanda calda mentre si interagisce con i numerosi felini presenti.

Guardare video di gattini non è una perdita di tempo

L'autrice dello studio, Jessica Gall Myrick, sostiene che prendersi una pausa per guardare un paio di video di gatti su YouTube non equivalga a perdere tempo. Può essere anzi un ottimo modo per tornare al lavoro più felici e pronti ad affrontare gli impegni della giornata.

Inoltre, un sondaggio condotto nel Regno Unito dall'ente di beneficenza Cats Protection ha dimostrato che chi trascorre del tempo assieme ai gatti tende a sentirsi più rilassato e ad arrabbiarsi meno. L'87% dei partecipanti ritiene che vivere con un piccolo felino migliori il benessere, mentre per il 76% è un ottimo modo per gestire meglio lo stress quotidiano.

Per Beth Skillings, veterinario della Cats Protection, sedersi vicino a un gatto che fa le fusa alla fine di una giornata impegnativa è un massaggio lenitivo per l'anima. Sembra infatti che le vibrazioni prodotte dalle fusa possano distendere i nervi e stimolare la guarigione.

Vivere con un gatto può migliorare anche il nostro benessere fisico

Si tende a pensare che ai gatti manchi l'empatia associata ai cani, ma in realtà sembra che i felini siano in grado di percepire meglio il malumore dei loro padroni e reagire di conseguenza. Lo suggerisce uno studio condotto da Moriah Galvan e Jennifer Vonk, pubblicato sulla rivista Animal Cognition. Le due autrici hanno dimostrato che i gatti domestici sono in grado di interpretare correttamente le espressioni facciali degli esseri umani e di cambiare atteggiamento a seconda dei casi.

Oltre ai benefici psichici, avere in casa un micio può contribuire a migliorare anche il benessere fisico. Una ricerca pubblicata su Medical News Today ha evidenziato una correlazione tra la scelta di vivere con un gatto e i minori rischi di subire un arresto cardiaco. La stessa rivista ha dato spazio a uno studio che dimostra come i bambini che crescono assieme ai mici abbiano meno probabilità di sviluppare un'allergia e di diventare obesi.