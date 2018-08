L'educazione positiva e i suoi effetti sul benessere dei bambini

L'educazione positiva deriva dalla psicologia positiva, una disciplina basata sullo studio del benessere personale e della qualità della vita. Si focalizza su aspetti come la resilienza, la felicità e l'appagamento. Le ricerche degli studiosi dimostrano che l'educazione positiva abbia dei benefici duraturi sulla salute dei giovani adulti.

Secondo questi studi, una buona scuola non dovrebbe aiutare gli studenti a raggiungere solo dei buoni risultati accademici, ma dovrebbe anche aiutarli a crescere come individui responsabili e premurosi, in grado di diventare membri produttivi della società.

Tecniche di insegnamento

Lo psicologo e fondatore della psicologia positiva, Martin Seligman, ha sviluppato il modello PERMA, che identifica i cinque elementi necessari per il benessere: l'emozione positiva, il coinvolgimento, le relazioni positive, il significato e la realizzazione.

L'educazione positiva si basa molto sul modello di Seligman e ne ha preso spunto per elaborare le migliori tecniche di insegnamento finalizzate a promuovere la sicurezza e il benessere degli studenti, senza compromettere i loro risultati accademici. Grazie a questi metodi è possibile garantire ai giovani una miglior salute mentale, un maggior apprezzamento per la vita e una riduzione del rischio di soffrire di ansia e depressione. Anche i risultati scolastici e il pensiero creativo tendono a migliorare.

L'utilizzo dell'educazione positiva non porta con sé effetti negativi, ma i risultati possono essere più o meno buoni a seconda dell'ambiente scolastico, delle risorse disponibili, delle caratteristiche demografiche degli studenti e di altri fattori.

Non può essere introdotta ovunque

Alcune scuole pubbliche australiane hanno già adottato il metodo dell'educazione positiva con buoni risultati. Un ottimo esempio è la Geelong Grammar School, il cui staff è stato addestrato al meglio per fornire agli studenti interventi di psicologia positiva su temi come la capacità di prendere decisioni e il brainstorming creativo.

Secondo gli esperti, però, non è facile introdurre questo metodo all'interno di tutte le scuole, specialmente in quelle meno prestigiose e frequentate da studenti provenienti da un ceto sociale medio-basso. Sono necessarie ingenti quantità di tempo e denaro per formare il personale e rendere la struttura il più possibile adeguata.