Bere caffè potrebbe farci vivere più a lungo

Bere caffè potrebbe aumentare le possibilità di avere una vita più lunga e consumarne grandi quantità non sembra essere un problema. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Jama Internal Medicine: prendendo in esame circa mezzo milione di persone adulte, che vivono nel Regno Unito, si è osservato che i consumatori di caffè avevano un rischio di morte inferiore del 10-15% rispetto ai non consumatori su un periodo di dieci anni.



L'analisi

All'esperimento, condotto da studiosi di diversi istituti e università statunitensi, hanno preso parte quasi 500mila donne e uomini di età compresa tra i 40 e i 69 anni, con una età media di 57 anni. I partecipanti hanno riempito un questionario e si sono sottoposti a degli esami medici, inclusi quelli del sangue. Il 78% di loro beveva caffè: circa un terzo ne consumava due o tre tazze al giorno, e 10mila almeno otto quotidianamente. Nei dieci anni successivi, 14.225 soggetti sono deceduti, la maggior parte a causa di un cancro o di un attacco di cuore.

I risultati

La caffeina può causare un aumento della pressione sanguigna per brevi periodi, soprattutto in persone con problemi genetici che la metabolizzano più lentamente. Ma, secondo lo studio, i consumatori di caffè non presentano maggiori rischi di morire per patologie cardiache o per problemi legati alla pressione rispetto a chi fa a meno della bevanda. Al contrario, sembra che il consumo di caffè sia inversamente associato a tutte le cause di morte del campione indagato.

I benefici del caffè



L'impatto positivo sulla salute sarebbe favorito sia dal caffè solubile che macinato o decaffeinato. Non è chiaro come il caffè possa influire sulla longevità, ma secondo i ricercatori un ruolo chiave sarebbe giocato dagli oltre mille composti chimici in esso contenuti, inclusi degli antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dai danni. "Bere caffè può far parte di una dieta sana", concludono gli autori della ricerca.