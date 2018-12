La quinoa si difende dal sole, uno studio spiega come

Per la prima volta un team di ricercatori ha rivelato il meccanismo che permette alla quinoa di resistere all’esposizione ai raggi ultravioletti estremi, consentendo a questa pianta di sopravvivere molto più a lungo rispetto ad altre specie erbacee. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports, una delle riviste del gruppo Nature.

Un adattamento prezioso

Il gruppo di lavoro coordinato da Lorenzo Guglielminetti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa, ha indagato le reazioni di difesa che la quinoa mette in campo contro i raggi ultravioletti di tipo B. Questo "superfood" riesce ad attuare adattamenti metabolici e fisiologici con cui rallentare i processi degenerativi tipici dello stress da siccità o da calore. Ciò garantisce alla quinoa una sopravvivenza superiore rispetto ad altre specie erbacee analoghe.

Prospettive dello studio

"Negli ultimi anni gli studi incentrati sulla percezione e sulla risposta ai raggi ultravioletti sono decisamente aumentati. Un interesse legato anche alla riduzione dello strato di ozono nell'atmosfera degli ultimi decenni - ha spiegato il professor Lorenzo Guglielminetti - ma ricerche approfondite sulla risposta di una pianta adattata a esposizioni ultraviolette estreme, come la quinoa, non erano ad oggi ancora disponibili". Studiare questo meccanismo non ha solo un interesse scientifico, ma apre nuovi scenari per l'intero comparto agroalimentare, che può studiare il sistema della quinoa per migliorare anche la risposta all'esposizione solare di altre colture agrarie.