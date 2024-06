Roma, incidente in moto contro un cinghiale: 58enne morto sul colpo

La vittima ha investito l'animale ieri sera in via di Santa Cornelia, a Roma, in sella a uno scooter. Caduto, è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Morto anche l'animale. La vittima dell'incidente è Stefano Violati, figlio di Fabrizio Violati, fino al 1987 proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini, e cugino del marito dell'attrice Maria Grazia Cucinotta