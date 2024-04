Export bloccato per numerosi stabilimenti

Attualmente 15 stabilimenti che producono prosciutto di Parma non potranno più esportare in Canada. Anche Cina, Giappone e Messico hanno bloccato le esportazioni. "Se non si lavora da subito per scongiurare la diffusione si correranno rischi seri: dovesse passare dai cinghiali ai maiali, in caso di diffusione negli allevamenti verrà a mancare la materia prima proprio come accaduto in passato a Pavia, dove sono stati abbattuti migliaia di capi", aggiunge Fanti. Anche se il contagio riguarda per ora solo la fauna selvatica. La zona rossa riguarda aree come Felino e Sala Baganza. Per quanto riguarda il salame felino per ora non ci sono aziende in difficoltà. Ma le limitazioni vengono imposte anche se si trova una carcassa a 15 km dal salumificio. La Regione, intanto, precisa l'obiettivo: "Ridurre drasticamente il numero dei cinghiali eradicando il virus per salvare gli allevamenti e le esportazioni di carne di maiale, perché il rischio di ricadute dell’epidemia sulle imprese e sull’occupazione è drammatico".