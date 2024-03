Roma, anziano picchiato e rapinato: bottino di 4mila euro in gioielli

Rapina ieri in un appartamento in via Giacomo Laurenzani, nella periferia romana di Tor Vergata. Due persone si sono introdotte all'interno di uno stabile per rubare, ma sono state scoperte dal padre della proprietaria, un uomo di 81 anni insospettito da alcuni rumori. I ladri hanno picchiato l'anziano, che è stato in seguito trasportato al Policlinico Tor Vergata e sono fuggiti con 4 mila euro in gioielli e monili d'oro. La polizia ha avviato un'indagine per verificare la dinamica dei fatti.