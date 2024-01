Roma, rissa con feriti a fermata metro Pigneto: grave minorenne

Rissa con feriti questa sera alle 19.20 al Pigneto, davanti alla fermata della metro C, a Roma. Una decina le persone coinvolte, due di queste sono rimaste ferite: un minorenne, di origini tunisine, è stato trasportato in codice rosso, dopo essere stato ferito a coltellate, al Policlinico Bambino Gesù. Mentre un 18enne sudamericano è stato medicato sul posto e sarebbe, secondo quanto emerso al momento, uno degli aggressori. Sul posto diverse pattuglie della polizia. Indagini in corso per rintracciare e identificare gli altri partecipanti.