Due ragazzini di 13 anni sono rimasti gravemente feriti dopo aver raccolto ed acceso dei petardi inesplosi trovati per terra a Valle Fiorita, periferia della Capitale. Per l'esplosione uno ha perso un occhio mentre l'altro una mano. È accaduto intorno alle 17 in via Borutta a Roma. Sul posto gli agenti del commissariato Casilino e il 118.