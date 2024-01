Ponza, traghetto rischia di ribaltarsi nel porto per forte vento

Paura a Ponza per il traghetto Quirino, partito alle 9 da Formia. Era in arrivo sull'isola poco prima di mezzogiorno, ma ha avuto problemi durante la manovra di attracco a causa del forte vento e delle onde e ha rischiato di ribaltarsi. Come si vede dalle immagini, la nave si è pericolosamente incrinata e alcune auto che erano nella stiva sono finite una sull'altra riportando diversi danni. Non risultano persone ferite. ( IL MALTEMPO )

Cosa è successo

"A un anno esatto da quella traversata epica della motonave Tetide che ha fatto il giro del mondo e che ha evidenziato quanto pericoloso sia il porto di Ponza, è successo nuovamente con la M/N Quirino”, ha detto il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. “Entrando in porto con un po’ di mare di levante ha sbandato arrecando seri danni agli automezzi e ha fortemente spaventato i passeggeri a bordo. Purtroppo questo è solo l’ultimo in ordine di tempo degli episodi che ci vedono tristemente protagonisti di questi disagi che noi residenti siamo costretti a vivere. Non possiamo più attendere, c’è il serio rischio che accada una tragedia. Ponza deve avere un porto sicuro ed anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata”, ha proseguito il primo cittadino. Il ministro Matteo Salvini "ha letto con grande attenzione la denuncia del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che ha lamentato la pericolosità del porto dell'isola dopo le difficoltà del traghetto partito da Formia causate da un'onda anomala". Il ministro "intende approfondire la situazione con l'auspicio di risolvere i problemi lamentati dal sindaco". Anche "La Regione Lazio è in contatto con la Guardia costiera e la compagnia di navigazione Laziomar per approfondire le ragioni dell'episodio di questa mattina che ha provocato momenti di paura a bordo del traghetto Quirino, in servizio tra Formia e Ponza", ha affermato l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.