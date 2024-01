Frosinone, ladri in azione a Capodanno: gettano cassaforte dal balcone

Una banda di ladri acrobati è entrata in azione la notte di San Silvestro nel quartiere Cavoni, a Frosinone, dove ha svaligiato un appartamento: trovata la cassaforte l'hanno smurata e gettata dalla finestra. Il forte rumore provocato dalla caduta è stato però scambiato dai residenti della zona per un botto di Capodanno. I malviventi sono riusciti così a fuggire a bordo di un furgone.

Il furto

Dopo aver forzato una finestra, i ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro tutta la casa trovando solo una vecchia banconota da 50mila lire in un cassetto della camera da letto. I malviventi hanno continuato a cercare in tutte le stanze fino a quando all’interno di un armadio a muro hanno trovato la cassaforte. Una volta riusciti a scardinarla dalla parete l'hanno lanciata dalla finestra. In strada era presente un terzo complice che ha sistemato la cassaforte all’interno di un veicolo. Il tonfo ha creato un forte boato e alcune persone residenti nella zona si sono affacciate per cercare di capire cosa stesse succedendo, ma in molti hanno pensato si trattasse di botti di Capodanno, lasciando perdere l'accaduto. La banda di ladri ha avuto così il tempo per allontanarsi e solo quando i proprietari sono rientrati nel loro appartamento hanno scoperto l'accaduto.