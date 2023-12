Il rogo è scoppiato all'interno di una palazzina in via dei giornalisti, sul posto i vigili del fuoco e la polizia

Fiamme in un appartamento al primo piano di una palazzina in via dei Giornalisti, in zona

Trionfale, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell'ordine. All'interno del palazzo è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Evacuati gli inquilini degli altri stabili. L'intervento è ancora in corso, anche se la situazione è sotto controllo.