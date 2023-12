Le luci di Natale a Roma viste dall'alto

In un filmato mozzafiato realizzato con un drone, e girato dopo la mezzanotte, appare Roma in tutto il suo splendore con le luci natalizie a tema Pace nelle tranquille strade della Città Eterna. Il tappeto luminoso, che si estende da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, misura 1.400 metri di lunghezza ed è composto da 18 fili di luci LED di colore bianco caldo. La decorazione è composta da 300.000 punti luce in totale e formano la parola "Pace" (pace) in varie lingue, tra cui francese, tedesco e spagnolo, stelle luminose.