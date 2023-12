Roma, maxi incidente sul Gra: un morto e sei feriti. Traffico bloccato

La ricostruzione dei fatti

Come informa l'Anas, il traffico è bloccato all'altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica. Come riporta il Corriere della Sera, alla base dell’incidente forse l’eccessiva velocità dei veicoli e manovre errate alla guida. Al vaglio anche l’ipotesi che qualcuno dei conducenti fosse al telefonino.