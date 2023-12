Frosinone, incidente frontale tra auto e furgone: morta donna 47enne

Lo scontro si è verificato ad Anagni, in provincia di Frosinone. Morta la conducente della smart. Feriti ma non gravi gli occupanti del furgone

Una donna di 47 anni è deceduta a seguito di un gravissimo incidente stradale che si è verificato lungo la strada regionale Casilina ad Anagni, in provincia di Frosinone. L'impatto frontale tra una Smart e un furgone non ha lasciato scampo alla conducente della citycar. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Anagni.

Scontro tra smart e camion

È morta nonostante i disperati tentativi di rianimarla del 118 la donna che si trovava nella Smart rimasta coinvolta questa mattina intorno alle 10 nell'incidente stradale avvenuto in località Osteria della Fontana. La Smart, per motivi ancora da chiarire, è finita contro un camion con una gru sul cassone. La vittima Melissa Deak, 47 anni, era immigrata alcuni anni fa dall'Ungheria ad Anagni dove risiedeva. Feriti ma non gravi i due uomini che si trovavano a bordo del camion che sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone.