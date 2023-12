Giardino di Ninfa, apertura straordinaria l'8 dicembre

“Evento straordinario per soddisfare le richieste dei visitatori”

“Dopo la tradizionale chiusura del 1 novembre – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – abbiamo ricevuto numerose richieste da visitatori che desideravano ammirare la bellezza del giardino in quella che possiamo senza dubbio definire una stagione particolare, con l’autunno arrivato certamente in ritardo. Non volevamo deludere le aspettative delle tante persone che hanno continuato a scriverci e per questo motivo abbiamo deciso, insieme ai membri del comitato direttivo, di regalare questa ulteriore apertura, per altro in un giorno festivo. Sarà l’occasione per ammirare le bellezze di Ninfa in un periodo insolito, quando il giardino vive il suo momento di riposo e si prepara per l’inverno: una bellezza particolare e una dimensione del tutto nuova. L’8 dicembre sarà anche l’occasione giusta per visitare anche il vicino Castello Caetani di Sermoneta, che in questo periodo è regolarmente aperto secondo gli orari e le date indicate sul sito. Questo ulteriore sforzo è possibile – sottolinea il presidente Amodio – grazie alla collaborazione della direttrice Antonella Ponsillo, del sovrintendente Lauro Marchetti, dei giardinieri e del personale della Fondazione a cui va il mio ringraziamento, così come è giusto ringraziare i ragazzi del nostro staff che a Ninfa, ogni anno, ricevono migliaia di visitatori che restano entusiasti del loro lavoro”.

Le informazioni

Per prenotare la visita al Giardino di Ninfa basta visitare il sito www.giardinodininfa.eu. L’orario di apertura per questo 8 dicembre sarà dalle ore 9 alle ore 15 (ultimo ingresso). Informazioni sempre aggiornate sull’attività sono sempre disponibili sulle pagine social ufficiali del Giardino di Ninfa e nella sezione news del sito www.frcaetani.it.

Per prenotare la visita al Castello Caetani di Sermoneta: www.castellocaetanidisermoneta.it