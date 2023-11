Roma, duemila nuovi alberi a Cinecittà World

Grande evento, ieri mattina, all’insegna del green nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. In occasione della Giornata Mondiale degli Alberi (oggi 21 novembre), in collaborazione con Natù, azienda leader nel settore della sostenibilità ambientale, a Cinecittà World si è tenuto un evento unico per la messa a dimora di duemila alberi, un’ambiziosa campagna di forestazione urbana. All’iniziativa, presentata da Licia Colò, hanno partecipato con entusiasmo scuole, istituzioni e personalità, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “La giornata mondiale degli alberi in questo contesto storico assume una valenza superiore al passato perché c’è la consapevolezza che stiamo danneggiando il Pianeta e l’albero è il più grande alleato che abbiamo per ritornare a conservare la terra e farla ritornare a quelle che erano le sue condizioni migliori. L’albero respira co2 e di conseguenza ci aiuta a de-carbonizzare il mondo”.

L'evento



L’evento, aperto al pubblico, ha coinvolto migliaia di bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia che si sono trasformati in giardinieri per un giorno, piantando pioppi, lecci, sughere, ginepri ed altri alberi tipici della macchia mediterranea nei parchi tematici Cinecittà World, Roma World e aree circostanti. Una giornata speciale per promuovere consapevolezza sul ruolo cruciale delle piante nell'ecosistema globale, un’occasione irripetibile per coinvolgere i giovani ed educarli alla tutela dell'ambiente, fondamentale per salvaguardare il futuro delle prossime generazioni. “Spesso si parla di eco sostenibilità in modo astratto - dichiara l’AD del Parco Stefano Cigarini – noi facciamo la nostra parte per riforestare il pianeta: duemila nuovi alberi, qui, sotto casa”. “Un Albero per il Futuro” non solo promuove la sostenibilità ambientale, offre ai bambini la possibilità di sperimentare il senso di responsabilità e la soddisfazione di partecipare alla creazione di un futuro più verde. I bambini potranno seguire l'evoluzione delle loro piante nel corso del tempo, instaurando così un legame duraturo con la natura e la consapevolezza dell'importanza di preservarla.