Frosinone, cercansi animali tosaerba per terreni. Priorità ai pony

Cercansi mandria affamata. In sintesi, è la ricerca avviata dal comune di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, che sulla sua bacheca ha affisso un avviso rivolto ad allevatori, aziende agricole, associazioni del settore. Si cercano capi di bestiame da far pascolare su terreni ed aree verdi di proprietà del Comune. Un modo green per realizzare la pulizia dalle erbacce senza impiegare diserbanti o decespugliatori , offrendo allo stesso tempo il pasto gratis agli animali. ( INIZIATIVE GREEN )

La ricerca

Nell'avviso viene specificato che sono preferiti i cavalli, i pony di Esperia e gli asini, seguono nell'ordine di scelta le capre, le pecore e poi le altre specie di erbivori. Il Comune è pronto a regolare il rapporto attraverso una convenzione spiegando però che "tale avviso non è finalizzato alla fida pascolo". Cioè il Comune non sta assegnando i suoi pascoli in cambio della 'fida' cioè la tassa per l'uso dei pascoli sui demani civici comunali. In questo caso nessun contributo, nessun canone. Per aderire è stato messo a disposizione un indirizzo mail istituzionale: c'è tempo fino al 30 novembre.