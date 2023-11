Roma, si apre voragine in Corso Francia: traffico in tilt e stop servizi idrici

Caos e traffico in tilt a Roma Nord dopo che un tratto dell'asfalto a Corso Francia è ceduto creando una grande voragine. Il viale, arteria principale della zona, è stato chiuso in entrambe le direzioni per il cedimento che ha interessato un lato della strada. La voragine si è creata per la rottura di una condotta idrica. Sul posto i vigili del Fuoco, la Polizia Locale, e i tecnici di Acea.

Acea Ato 2: "Squadre al lavoro, sospesa erogazione acqua"

"In merito alla voragine su Corso Francia, Acea Ato 2 informa che le sue squadre operative sono prontamente intervenute sul posto", ha scritto l'azienda in una nota. "Al momento - si legge ancora - sono state avviate le attività per la ricerca e la riparazione del danno. L'erogazione dell'acqua è quindi momentaneamente sospesa per le utenze che circondano l'area, chiusa al traffico a seguito della decisione delle autorità competenti. Acea Ato 2 specifica che le operazioni proseguiranno senza sosta e il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto entro la tarda nottata al fine di contenere i disagi per i cittadini".