Matrimonio senza invitati a Roma, la foto virale sui social

E' successo nella chiesa di San Salvatore in Lauro, in centro a Roma vicino a ponte Sant'Angelo

E' diventata virale sui social la foto di un matrimonio senza invitati a Roma: soli in piedi davanti all'officiante si vedono i due sposi, lei in abito bianco e lui in completo scuro. Vicino a loro, nei primi banchi della chiesa, vi sono sulla destra altre due persone che riprendono la scena, mentre a sinistra c'è una terza persona, un po' in disparte. Si tratterebbe della chiesa di San Salvatore in Lauro, in centro a Roma vicino a ponte Sant'Angelo.