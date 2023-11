Civitavecchia, scontro tra furgone e mezzo pesante: 1 morto e 8 feriti

Secondo quanto ricostruito, una bisarca ha travolto un furgone con a bordo alcuni turisti. Cinque persone rimaste ferite nello schianto, avvenuto verso le 13 sulla A12 in direzione Roma, sono state portate in ospedale in codice rosso

Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in un incidente avvenuto verso le 13 sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, all'altezza del chilometro 55, in direzione della Capitale.

L'incidente sulla A12

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, un mezzo pesante, una bisarca, si è scontrata in maniera violenta con un furgone da nove posti che trasportava turisti, probabilmente provenienti dalle navi da crociera e sbarcati a Civitavecchia. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i nove occupanti del furgone e li hanno affidati alle cure del 118. Il medico ha constatato il decesso di uno dei passeggeri e cinque degli otto feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso. Sul posto è giunta la polizia stradale per i rilievi.