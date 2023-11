Aereo militare americano si schianta nel Mediterraneo, cinque morti

L'incidente è avvenuto venerdì 10 novembre. Secondo il Comando statunitense in Europa (Eucom), "non ci sono indicazioni di un'attività ostile" che abbia coinvolto l'aereo

Un aereo militare statunitense si è schiantato nel Mediterraneo e i cinque membri dell'equipaggio sono morti. L'incidente è avvenuto venerdì 10 novembre nel Mediterraneo orientale durante un'esercitazione. Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM). Non è stato specificato il tipo di aereo o da dove fosse partito, ma gli Stati Uniti hanno schierato nell'area un gruppo d'attacco di portaerei - tra cui la USS Gerald R. Ford e altre navi da guerra - come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale.