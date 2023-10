Roma, suore investono donna poi vanno via prima dell'arrivo dei vigili

È al vaglio da parte degli agenti della polizia locale di Monteverde la posizione della suora di 65 anni che il 22 ottobre ha investito a Roma una 40enne congolese colpendola a un fianco. È avvenuto in piazza Cucchi, all'altezza di via Algardi.

Il caso

A quanto si è appreso, al momento dell'incidente la 65enne era al volante di un Doblò insieme a una consorella. Fermatasi a constatare il danno, la suora lo avrebbe giudicato non grave e avrebbe ingranato la marcia per poi ripartire. Secondo quanto riferisce Roma Today, la suora prima di andarsene ha dato alla 40enne un bigliettino nel quale erano indicati sia la targa del mezzo investitore sia i dati della suora alla guida, ma non ha aspettato che arrivassero i soccorsi o i vigili. È stata la vittima a chiamare gli agenti della Polizia Locale di Monteverde che poi hanno rintracciato la suora. Quest'ultima ha dato agli agenti la sua versione dei fatti. La 40enne è stata visitata in ospedale ed è stata giudicata guaribile in 5 giorni.