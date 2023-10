A14, tir si ribalta tra Forlì e Faenza: almeno 4 chilometri di coda

Questa mattina verso le 10.30 un tir si è ribaltato, occupando l'intera carreggiata al chilometro 74 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, chiusa temporaneamnte tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. In quella zona il traffico è bloccato e si registrano almeno quattro chilometri di coda in direzione Bologna, due chilometri di coda per curiosi in direzione Ancona. Agli automobilisti diretti a Bologna, dopo l'uscita a Forlì, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Faenza. È in corso l'intervento dei vigili del fuoco, dei soccorsi meccanici, della Polizia stradale e del personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade.