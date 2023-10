Travolta e uccisa da auto in retromarcia, vittima era nuora conducente

Una donna di 31 anni è morta a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, dopo essere stata investita da un'auto in sosta alla cui guida c'era la suocera 66enne. La vittima era residente a Castelfranco di Sotto (Arezzo) e madre di una bimba di circa un anno. La notizia è stata riportata da La Nazione.

La vicenda

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Figline Incisa, l'auto era in sosta in via San Domenico, nei pressi di un esercizio commerciale, con la conducente a bordo e la 31enne che stava sistemando un carico nel bagagliaio. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è mosso all'indietro e ha investito la donna. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati sul luogo dell'incidente. La 66enne è stata portata a sua volta in ospedale.