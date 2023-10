Roma, aggressione a colpi di machete: due feriti, uno è grave

Aggressione a colpi di machete a Roma. Due uomini, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati colpiti in via Casilina nel tardo pomeriggio di oggi. L'aggressore si è dato alla fuga. Uno dei due feriti è stato operato d'urgenza e le sue condizioni sono critiche.

La dinamica

In base a quanto si apprende la violenta aggressione è avvenuta in strada all'esterno di un kebab. Sul posto oltre agli agenti del commissariato Prenestino anche i colleghi della Squadra Mobile. Il ferito più grave è stato trasferito all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico, il secondo al policlinico Umberto I. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e verificando se in zona sono presenti telecamere che potrebbero avere immortalato l'autore che dopo i colpi inferti con un machete si è dato alla fuga.