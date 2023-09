Febbre Dengue a Roma, nel Lazio i casi salgono: allarme dei medici

Salgono i casi di Dengue in Italia. Nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sono in totale 165, con il Lazio che ha visto salire i contagi, cresciuti a 28, e la Lombardia già a 50. E l'allarme, per la situazione nel Lazio, arriva anche dai medici di famiglia. "Dai colleghi ci stanno arrivando decine di segnalazioni di quadri febbrili sospetti, non legati a Covid, che potrebbero far pensare a Dengue" ha detto all'Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg Roma e vice segretario nazionale vicario della Fimmg, la Federazione italiana di medicina generale.

Medici Roma: "Rush cutanei fanno pensare alla Dengue"

"I colleghi si sono allarmati ed è iniziato il tam-tam sulla nostra rete per capire come assistere questi casi sospetti di Dengue, abbiamo anche detto di indirizzare i pazienti allo Spallanzani per verificare la diagnosi con il test - aggiunge Bartoletti - Si deve capire se siamo di fronte a casi autoctoni e prendere le dovute contromisure. Molti hanno rush cutanei che fanno pensare ai sintomi della Dengue".