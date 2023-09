Roma, trovato cadavere in stazione Termini: treni sospesi e ritardi

Lifestyle

Destinazioni da sogno da visitare a bordo di carrozze a cinque stelle. Sudafrica, Perù, Australia, India, Giappone ed Europa per un'esperienza indimenticabile in convogli trasformati in hotel da mille e una notte. Gioielli dagli arredi d'epoca e servizi in porcellana decorati a mano che hanno ospitato regine, presidenti, capi di stato e Papi e che oggi rivivono sulle rotaie di mezzo mondo. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dei 10 treni più lussuosi del pianeta a cura di Costanza Ruggeri