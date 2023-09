Roma, 13enne travolto e ucciso da auto pirata sulla Casilina

Un altro tragico incidente stradale è costato la vita a un ragazzino di 13 anni, travolto a Roma nella notte di ieri sulla via Casilina, all'altezza di Borgata Finocchio. Come riporta La Repubblica, Mohamed, di origine egiziana, stava rientrando a casa con la famiglia intorno alle due di notte quando è stato investito da un'auto pirata. Per lui non c'è stato nulla da fare.