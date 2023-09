Roma, operazione a Tor Bella Monaca: controlli e perquisizioni

Economia

Per recuperare 2,8 miliardi di sommerso in più entro il 2025 l’Agenzia delle Entrate si doterà di nuovi strumenti informatici, come l’analisi dei big data e l’incrocio delle informazioni dei soggetti a rischio contenute nell’Anagrafe dei conti correnti. L'ente rassicura sul rispetto della privacy e del contradditorio in caso di anomalie