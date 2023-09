Lavori sul Gra fino al 12 settembre, traffico in tilt a Roma

Dal oggi al 10 settembre si procederà con la demolizione e ricostruzione del manto stradale delle corsie di emergenza e di marcia, utilizzando misto cementato per la fondazione

A Roma i lavori sul Grande Raccordo Anulare, dal 6 settembre alle 21 fino al 12 settembre alle 6, stanno mandando in tilt il traffico. Sono state chiuse alternativamente le corsie di sorpasso e centrali, per poi coinvolgere le corsie di marcia e di emergenza. Le due corsie non coinvolte direttamente nei lavori saranno comunque percorribili.