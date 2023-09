5/5 ©Ansa

Per la nuova Direttrice generale del Bioparco, la biologa Lucia Venturi: "Una nascita è una bella notizia per il Bioparco ed un segnale positivo per la difesa della specie e ci incoraggia nelle iniziative per la promozione della biodiversità e della sostenibilità ambientale"

