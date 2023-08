Roma, trovato serpente nella terrazza di una casa a Monte Mario

Attimi di paura in zona Monte Mario a Roma dopo che un serpente è stato rinvenuto sul terrazzo di casa. Si tratterebbe di un biacco, un rettile il cui morso non è velenoso.

Il racconto dei padroni di casa

"Non è mai successo in tanti anni che abitiamo qui - racconta la padrona di casa a Il Messaggero -. Abbiamo contattato immediatamente i vigili del fuoco e poi i militari della forestale per l’identificazione. L'abbiamo monitorato, ma probabilmente si sarà allontanato".