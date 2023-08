Roma, violenze e abusi sulla ex da oltre un anno: arrestato 41enne

Venerdì sera i militari sono intervenuti a casa della donna, allertati dai vicini che avevano chiamato il 112 sentendo le urla della 47enne, trovandola distesa sul letto con vari lividi sul corpo, un grande ematoma sull'occhio, graffi sulle braccia. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'uomo affacciato al balcone che, dopo averli visti, ha tentato di nascondersi, ha spento le luci e chiuso le porte per impedire ai carabinieri di entrare nell'appartamento. Le forze dell'ordine sono poi riuscite a introdursi in casa della vittima passando da una finestra e hanno bloccato l'aggressore che è stato condotto in caserma. La vittima è stata traportata al pronto soccorso degli ospedali di Anzio e Nettuno, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato in provincia di Roma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali ai danni della ex, una 47enne. I carabinieri hanno sorpreso l'aggressore a casa della vittima, a Marina di Tor San Lorenzo. L'uomo sarà processato con il rito direttissimo.

Un anno di violenze

Non era la prima volta che la donna veniva aggredita: le violenze andavano avanti da almeno un anno, anche se prima la vittima non aveva denunciato il suo aggressore, un uomo che già aveva precedenti per reati contro la persona oltre a problemi di alcolismo e tossicodipendenza. I due avevano una relazione saltuaria, finita a settembre 2022. In quel periodo sarebbero cominciati i maltrattamenti - anche se non si esclude che possano esserci stati anche prima. L'ex da circa un anno pressava la vittima affinché potessero tornare insieme, la maltrattava, tentava approcci nonostante i rifiuti della donna, da qui l'accusa di violenza sessuale. Pretendeva, poi, da lei somme di denaro. L'uomo, la sera dell'arresto, si era introdotto in casa della donna in due momenti. La prima volta per rubarle 500 euro e la seconda quando, ubriaco, l'ha picchiata.