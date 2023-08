Ostia, 4 bombe carta in pochi giorni: si teme escalation criminale

Quarta bomba carta in pochi giorni

L'ordigno è il quarto a esplodere a Ostia in pochi giorni. La deflagrazione, avvenuta poco dopo la mezzanotte, ha danneggiato l'auto dei proprietari del ristorante. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia. A quanto si è appreso, dato il ripetersi degli episodi, non è escluso che dietro le esplosioni ci siano questioni legate al racket che interessa la zona.