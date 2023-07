Metro A di Roma chiusa per guasto oggi, Atac ha attivato bus navetta

In questo mese sono stati diversi i problemi alla linea elettrica che hanno mandato in tilt la linea già il 19 e il 22 luglio

Molti i disagi stamattina a Roma per chi aveva la necessità di viaggiare con la metro A. Dalle 6 del mattino il servizio è stato temporaneamente sospeso nella tratta Arco di Travertino-Termini per una "anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari". (ACIDO SUL SEDILE METRO A - "ATTENTI AGLI ZINGARI: INTERVIENE ATAC)