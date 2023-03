Roma, avviso in metro: “Attenti agli zingari”. Interviene l'Atac

A segnalare l’episodio avvenuto in una stazione della linea A della metropolitana è stata, su Twitter, la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. L’Atac ha fatto sapere di essersi subito attivata e di aver individuato il responsabile “dell’annuncio offensivo e discriminatorio”, aggiungendo che verrà sottoposto a "provvedimento disciplinare". Il sindaco: “Inaccettabile”

“Attenti agli zingari”. È questo l’avviso arrivato dagli altoparlanti in una stazione della metropolitana di Roma. A segnalarlo, attraverso Twitter, è stata la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. L’Atac ha fatto sapere di essersi subito attivata e di aver individuato il responsabile “dell’annuncio offensivo e discriminatorio”, aggiungendo che verrà sottoposto a "provvedimento disciplinare". "È inammissibile e inaccettabile”, ha commentato anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

La segnalazione e la risposta dell’Atac

vedi anche

Aggressione a sfondo razziale su un autobus, tre arresti a Roma

“Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’. Poi torna ad annunciare le fermate, ‘prossima fermata Barberini, uscita lato destro’. Chiedo al sindaco se è ammissibile”, ha scritto su Twitter Francesca Mannocchi, taggando Gualtieri. Poco dopo, il profilo ufficiale InfoAtac ha risposto: “Ci dispiace molto leggere, preliminarmente ci scusiamo. Per eseguire una verifica, abbiamo bisogno di qualche dato aggiuntivo come la stazione, l'ora (più precisa possibile) e la direzione del treno”. La giornalista ha quindi fornito le informazioni richieste (“Repubblica, intorno alle 14.50 direzione Battistini”). Dopo le verifiche, Atac ha fatto sapere di aver individuato il responsabile: “L’annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l'azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare”. Poco dopo, sui social è intervenuto anche il sindaco di Roma. “È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio", ha scritto Roberto Gualtieri.