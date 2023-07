Roma, litiga con i vigili e mangia la multa per divieto di sosta: donna denunciata

I fatti

Secondo quanto riporta Roma Today, l'automobile della ragazza era posta in divieto di sosta in via Olevano Romano, nella zona dello spartitraffico adiacente alla via Prenestina. Così, mentre i vigili erano impegnati a sanzionare le automobili della zona, la 32enne si è scagliata contro di loro insultandoli e davanti a loro ha masticato il documento per poi sputarlo. Per la donna è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e sopressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.