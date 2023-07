"Donzella svampita”su fidelity card, multa 300mila euro a Rinascente

Una lite tra una commessa e una cliente è costata cara alla Rinascente Spa.

Il Garante della privacy ha infatti sanzionato per 300mila euro il gruppo per aver trattato in modo illecito dati personali dei clienti nell'attività di marketing e profilazione, mediante l'uso delle carte di fedeltà.

Indagini nate dalla segnalazione di una cliente

L'Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una cliente che, dopo un alterco con un'addetta dello store di Milano, si era vista annullare la fidelity card erogata anni prima e attivarne una nuova sulla quale la signora era stata rinominata "Donzella Svampita". Quando la cliente se ne è accorta ha immediatamente scritto al Garante della privacy per valutare eventuali profili di irregolarità nel trattamento dei suoi dati personali. La segnalazione è arrivata fino all'istruttoria dell’Authority. A quel punto le indagini infatti sono andate oltre il singolo fatto e hanno fatto emergere numerose irregolarità nel trattamento dei dati.

Come è stato definito l'importo della sanzione

Nel definire l'importo della sanzione a 300mila euro il Garante ha considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti dalle violazioni (più di 2 milioni di persone sono risultate iscritte presso i negozi oppure online), la loro durata e la capacita' economica della Societa'. Sono invece state considerate attenuanti l'assenza di precedenti procedimenti a carico della Società, la tempestiva adozione di

misure correttive e la grave crisi socio-economica in atto.